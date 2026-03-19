LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA | Hrobat al comando bene Schieder e Paris Franzoni non spinge

Inizia la prova di discesa maschile a Lillehammer, con Hrobat in testa al momento e Schieder e Paris che seguono da vicino. Franzoni non mostra grande vigore durante la discesa. La gara è in corso e si può aggiornare la diretta per seguire gli sviluppi in tempo reale. Sono disponibili anche i pettorali di partenza e la diretta della discesa femminile, prevista dalle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 12.30 11.10 Vincent Kriechmayr inizia con soli 14 centesimi di ritardo in vetta, salvo poi lasciare quasi un secondo nel tratto centrale. L’austriaco chiude rimontando ed è sesto a 71 centesimi da Hrobat. Scatta ora lo svizzero Justin Murisier. 11.09 Florian Schieder cede 35 centesimi nel tratto alto, quindi diventano 52 a metà pista. Nel finale tiene bene e recupera chiudendo secondo a 28 centesimi. Si prepara per il via l’austriaco Vincent Kriechmayr. 11.07 Nils Allegre dopo un buon avvio lascia diversi decimi nel tratto centrale e si ferma in sesta posizione a 86 centesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Hrobat al comando, bene Schieder e Paris. Franzoni non spinge Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Casse al comando! Bene Schieder e Paris, Franzoni guardingo LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Paris e Franzoni studiano la pista di KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 12. Una selezione di notizie su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni unico italiano a spingere. Bailet sorprende tutti; Sci alpino oggi · Sofia Goggia alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica, orario e dove vedere in diretta tv e streaming; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prime prove discesa Lillehammer, startlist, streaming; LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: inizia la sfida a distanza tra Pirovano e Aicher. LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano lancia la sfida ad AicherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 Buongiorno ... oasport.it LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Paris ritrova l’amata pista di KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... oasport.it La stagione 2025-2026 di sci alpino si chiude in grande stile a Kvitfjell e Hafjell! Laura Pirovano guida la classifica di discesa con 28 punti di vantaggio su Aicher, mentre Sofia Goggia è in testa nel superG con 63 punti su Robinson. Entrambe a cacci - facebook.com facebook Sci alpino, #Scheib vince il gigante di Are. Fuori Sofia #Goggia x.com