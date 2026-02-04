LIVE Sci alpino Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Paris e Franzoni studiano la Stelvio! La startlist

Questa mattina si tiene a Bormio la prima prova di discesa libera maschile per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Paris e Franzoni stanno studiando la Stelvio, che potrebbe fare la differenza tra il successo e il fallimento. La partenza è prevista alle 11.00 e gli atleti sono già pronti ai pettorali di partenza. La tensione sale mentre gli sciatori si preparano sulla neve, in attesa di scendere in pista e conquistare un buon risultato.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.00: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di sci alpino a Bormio, valevole per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di sci alpino a Bormio, valevole per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Neve permettendo, inizia questa mattina l’avventura dei Giochi Olimpici italiani nello sci alpino con la prima prova della discesa libera che si disputerà sabato mattina su una delle piste più belle e difficili del mondo, la Stelvio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni studiano la Stelvio! La startlist Approfondimenti su Bormio Olimpiadi LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: tornano Paris e Franzoni Questa mattina gli atleti sono scesi per la prima prova della discesa maschile a Crans Montana. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: tornano Paris e Franzoni sulla pista dei Mondiali 2027 Alle prime luci del mattino, gli atleti si preparano sulla pista di Crans Montana per la prima prova di discesa libera maschile. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. SHIFFRIN Masterclass: vince lo slalom in rimonta davanti a Rast e Colturi | HIGHLIGHTS Ultime notizie su Bormio Olimpiadi Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: ritorno prudente per Federica Brignone, Nicol Delago migliore delle azzurre; Slalom Spindleruv, domina Shiffrin. 20^ Mondinelli; LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Crans Montana 2026 in DIRETTA: rifinitura cancellata, domani l’ultima chance; LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni studiano la Stelvio! La startlist. LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni studiano la Stelvio! La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile ... oasport.it Perché la prova di sci alpino non si vedrà in tv oggi: orario, startlist, alternativa streamingSi entra finalmente nel vivo dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, è in programma la prima prova ... oasport.it Sci Alpino, tanti giovani in pista nelle competizioni del fine settimana: Ludovica Faccio quarta nel Gigante Cittadini in Val Cenis - facebook.com facebook La Nazionale di sci alpino colpisce ancora! Dopo Sofia Goggia, anche Dominik Paris sale sul podio di Coppa del Mondo a Crans Montana: è secondo nella discesa libera maschile! Scopri tutto qui bit.ly/4bpykjw #RoadToMilanoCortina2026 @Fisioffici x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.