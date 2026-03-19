LIVE Sci alpino Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA | via al training

Da oasport.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 10 si svolge la prova di discesa maschile di sci alpino a Lillehammer, mentre le atlete donne sono impegnate nella sessione di allenamento. Sono disponibili i pettorali di partenza e si può seguire la diretta live per aggiornamenti in tempo reale. La competizione si svolge sulla pista norvegese, con gli atleti pronti a scendere in pista.

LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 12:34 L’americana Jacqueline Wiles passa al comando con 1:32.75 ed infligge oltre un secondo all’austriaca grazie all’eccellente parte alta. 12:30 Prima italiana a scendere sarà Elena Curtoni, pettorale numero 3. 12:26 Il contingente azzurro si completa con Sofia Goggia, Nicol Delago, Elena Curtoni e Nadia Delago. 12:22 L’azzurra guida la graduatoria di specialità con 436 punti davanti alla tedesca, seconda a 408. Sono ancora in gioco, almeno per la matematica, l’altra tedesca Kira Weidle-Winkelmann, quarta a 351, e l’austriaca Cornelia Huetter, quinta a 344. Ai box, ovviamente, l’americana Lindsey Vonn, terza a 400. 🔗 Leggi su Oasport.it

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