Alle 12:30 si svolge la prova di discesa femminile di sci alpino a Lillehammer, con i pettorali di partenza già pubblicati. Contestualmente, alle 10, inizia la diretta della prova di discesa maschile, disponibile per gli aggiornamenti in tempo reale. La competizione si svolge sulle piste norvegesi e viene trasmessa in diretta streaming.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 12:11 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Inizia la sfida a distanza tra Pirovano ed Aicher per la vittoria della Coppa di specialità. Le Finali di... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: si parte alle 12:30

Articoli correlati

LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: si parte alle 12:30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.

LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: si parte alle 11:3012:22 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della terza prova cronometrata della discesa maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Aggiornamenti e notizie su Sci alpino

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano lancia la sfida ad Aicher; Sci alpino oggi · Sofia Goggia alle Finali di Coppa del mondo 2026: programma delle Finals, classifica, orario e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni unico italiano a spingere. Bailet sorprende tutti; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prime prove discesa Lillehammer, startlist, streaming.

LIVE Sci alpino, Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: Pirovano lancia la sfida ad AicherCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 Buongiorno ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Paris ritrova l’amata pista di KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... oasport.it

La stagione 2025-2026 di sci alpino si chiude in grande stile a Kvitfjell e Hafjell! Laura Pirovano guida la classifica di discesa con 28 punti di vantaggio su Aicher, mentre Sofia Goggia è in testa nel superG con 63 punti su Robinson. Entrambe a cacci - facebook.com facebook

"I nostri ragazzi hanno già vinto 9 medaglie. Lo sci alpino è la nostra squadra più competitiva. Attualmente siamo in una buona posizione del medagliere, siamo più che soddisfatti" Angelica Mastrodomenico #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com