Segui in tempo reale la prova di discesa dello sci alpino a Wengen 2026, con inizio alle 12:30. Aggiorna la pagina per gli ultimi risultati e aggiornamenti live. Ricorda di cliccare sul link per la diretta dello slalom femminile di Flachau, previsto alle 17:45 e alle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:21 Dominik Paris saggia le condizioni della mitica Lauberhorn per capire le traiettorie e familiarizzare con la pista in vista degli impegni del fine settimana. 12:18 Alle 12:21 è prevista la partenza del primo apripista. 12:17 Saranno tre le prove in calendario prima della gara: gli sciatori torneranno in pista domani e giovedì per altri due test. 12:15 L’odierna seduta di allenamento rappresenta il primo approccio per gli atleti con la pista su cui dovranno affrontare la gara di sabato 17 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: si parte alle 12:30

