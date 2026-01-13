LIVE Sci alpino Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA | si parte alle 12 | 30
Segui in tempo reale la prova di discesa dello sci alpino a Wengen 2026, con inizio alle 12:30. Aggiorna la pagina per gli ultimi risultati e aggiornamenti live. Ricorda di cliccare sul link per la diretta dello slalom femminile di Flachau, previsto alle 17:45 e alle 20.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI FLACHAU ALLE 17.45 E 20.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12:21 Dominik Paris saggia le condizioni della mitica Lauberhorn per capire le traiettorie e familiarizzare con la pista in vista degli impegni del fine settimana. 12:18 Alle 12:21 è prevista la partenza del primo apripista. 12:17 Saranno tre le prove in calendario prima della gara: gli sciatori torneranno in pista domani e giovedì per altri due test. 12:15 L’odierna seduta di allenamento rappresenta il primo approccio per gli atleti con la pista su cui dovranno affrontare la gara di sabato 17 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: si parte alle 10:30
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris all’esame Lauberhorn
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: il meteo non dà tregua, training cancellato; LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia e Vonn fuori dalle 30; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Zauchensee, startlist, streaming; Sci alpino, prima prova di discesa femminile in ritardo a Zauchensee: cosa è successo sulle nevi austriache.
A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Flachau e prova discesa Wengen, tv, streaming - Lo spettacolo questa settimana inizia presto, sarà infatti un martedì da leoni quello che attende gli appassionati. oasport.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris inizia la ‘missione Lauberhorn’ - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova cronometrata della discesa ... oasport.it
LIVE! Gigante mito sulla Chuenisbärgli: Odermatt trionfa ed eguaglia Stenmark! De Aliprandini 18°, Vinatzer sbaglia. La diretta scritta - Sesto gigante maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/26, si sbarca sulla mitica Chuenisbärgli. eurosport.it
Mio figlio, qualche anno fa: – Mamma, non fai mai niente per me all’uncinetto. Così mi metto a lavorare: finta costa inglese, collo alto, pura lana. Un maglioncino che potrebbe riscaldare un rifugio alpino. Lui lo prova cinque secondi: “Troppo.” E addio: finisce n - facebook.com facebook
In Slovenia va in scena il primo atto dello sci alpino di questo 2026: dalle 9:45 la prima manche e a seguire, dalle 12:45 la seconda prova Non perderti nemmeno un minuto di gara su Eurosport e Discovery+ x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.