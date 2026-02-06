LIVE Sci alpino Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA | si parte alle 11 | 30

Questa mattina a Bormio si disputa la terza prova di discesa per lo sci alpino, valida come test in vista delle Olimpiadi del 2026. Gli atleti si sono già allenati sulla Stelvio, facendo gli ultimi ritocchi prima della gara che si terrà domani alle 11.30. La competizione si svolgerà in diretta, con i pettorali di partenza già annunciati e gli atleti pronti a sfidarsi sulla pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA FEMMINILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11:11 Gli atleti si allenano sulla Stelvio nell’ultima rifinitura in vista della discesa di domani che assegnerà le medaglie. Obiettivo: perfezionare le linee da adottare in gara e raccogliere le ultime indicazioni per il lavoro sui materiali. 11.08 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della terza prova cronometrata della discesa maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Buongiorno, amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: si parte alle 11:30 Approfondimenti su Bormio 2026 LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: si parte alle 11:30. Partenza abbassata Questa mattina alle 11:30 si è aperta ufficialmente la prova di discesa libera a Crans Montana, in Svizzera. LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: si parte alle 12:30 Segui in tempo reale la prova di discesa dello sci alpino a Wengen 2026, con inizio alle 12:30. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bormio 2026 Argomenti discussi: LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni all’ultima rifinitura sulla Stelvio; LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Goggia torna sul podio! Beffa Melesi, Pirovano getta al vento la vittoria; LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: tocca a Goggia e Brignone! I pettorali di partenza; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa femminile e prima prova maschile Crans Montana, startlist, streaming. LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Bormio 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Paris e FranzoniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno, amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza prova della discesa ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa maschile Olimpiadi in DIRETTA: Casse in testa con porta saltata, bene gli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12.47 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della seconda prova cronometrata. Vi ... oasport.it Serata speciale con il campione di sci alpino: tra racconti di carriera, aneddoti e uno sguardo alle Olimpiadi, l’ex azzurro ha incontrato fan e appassionati di montagna facebook Tina Maze ci porta nelle prove veloci dello sci alpino delle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Goggia ha ancora tanto margine per migliorare, Brignone sta facendo un gran lavoro". L'intervista di Giuliana Lorenzo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.