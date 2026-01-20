LIVE Sci alpino Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | inizia la prima prova tra poco Franzoni e Paris

Da oasport.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la prova di discesa di Kitzbuehel 2026, con gli atleti Franzoni e Paris pronti a scendere in pista. Qui puoi aggiornarti costantemente sulla sessione e consultare i pettorali di partenza. La diretta live del gigante femminile di Kronplatz inizierà alle 10, con tutte le novità e gli sviluppi in tempo reale.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 11.36: Hintermann all’intermedio ha 62 centesimi di ritardo 11.35: Discreta la prova dello svizzero Rogentin che resta in scia al canadese e chiude secondo a 63 centesimi. Ora Hintermann 11.33: Non si risparmia il canadese Cameron Alexander che arriva al traguardo con un vantaggio di 1?80 11.31: Il norvegese Sejesrsted cghiude con il primo tempo di riferimento, 1’56?10 11.28: Il primo a partirte sarà il norvegese Sejersted, con il 5 il via per Franzoni 11.25: I tre giorni di prove cronometrate rappresenteranno un passaggio fondamentale per tutti: serviranno a studiare le traiettorie più redditizie, affinare i riferimenti e soprattutto a completare il delicato lavoro di messa a punto dei materiali, spesso decisivo su una pista tanto esigente. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino prova discesa kitzbuehel 2026 in diretta inizia la prima prova tra poco franzoni e paris

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: inizia la prima prova, tra poco Franzoni e Paris

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: subito la Streif per Paris e FranzoniBenvenuti alla diretta della prova di discesa libera maschile a Kitzbuehel 2026.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: tempo di Streif per Paris e FranzoniSegui in tempo reale la prova di discesa di Kitzbuehel 2026, con gli aggiornamenti su Paris, Franzoni e gli altri atleti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

LIVE Sci alpino, Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago si aggiudica il secondo test, Goggia ancora in rodaggio; LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: azzurri da non credere, tre ai primi tre posti! E Franzoni rifila a tutti distacchi abissali…; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris preoccupa, va via zoppicando. Franzoni fa il vuoto; LIVE Sci alpino, Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: stupisce Nadia Delago, Goggia troppo indietro.

live sci alpino provaLIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: tempo di Streif per Paris e Franzoni - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 Buongiorno e ... oasport.it

live sci alpino provaQuando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kronplatz e prova Kitzbuehel, startlist, streaming - Il grande Circo Bianco al femminile si prepara ad una giornata che potrebbe essere uno spartiacque nel corso della stagione. La Coppa del Mondo di sci ... oasport.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.