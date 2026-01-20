LIVE Sci alpino Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | inizia la prima prova tra poco Franzoni e Paris

Segui in tempo reale la prova di discesa di Kitzbuehel 2026, con gli atleti Franzoni e Paris pronti a scendere in pista. Qui puoi aggiornarti costantemente sulla sessione e consultare i pettorali di partenza. La diretta live del gigante femminile di Kronplatz inizierà alle 10, con tutte le novità e gli sviluppi in tempo reale.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30 11.36: Hintermann all’intermedio ha 62 centesimi di ritardo 11.35: Discreta la prova dello svizzero Rogentin che resta in scia al canadese e chiude secondo a 63 centesimi. Ora Hintermann 11.33: Non si risparmia il canadese Cameron Alexander che arriva al traguardo con un vantaggio di 1?80 11.31: Il norvegese Sejesrsted cghiude con il primo tempo di riferimento, 1’56?10 11.28: Il primo a partirte sarà il norvegese Sejersted, con il 5 il via per Franzoni 11.25: I tre giorni di prove cronometrate rappresenteranno un passaggio fondamentale per tutti: serviranno a studiare le traiettorie più redditizie, affinare i riferimenti e soprattutto a completare il delicato lavoro di messa a punto dei materiali, spesso decisivo su una pista tanto esigente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Benvenuti alla diretta della prova di discesa libera maschile a Kitzbuehel 2026.

LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: tempo di Streif per Paris e Franzoni

