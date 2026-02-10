LIVE Sci alpino Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la discesa attesa per Pirovano e Goggia

La gara di sci alpino alle Olimpiadi entra nel vivo. È iniziata la discesa femminile e l’attesa si concentra su Pirovano e Goggia, che devono ancora scendere. Intanto, Miradoli ha chiuso la sua discesa in 1 minuto e 37 secondi. La competizione è ancora aperta e i tifosi seguono ogni mossa in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.32 Miradoli chiude la discesa in 1:37.37. Crono leggermente più veloce rispetto a quello fatto registrare dalla francese nella discesa. Ora è il momento di Nina Ortlieb 10.31 Si parte! 10.29 Pronta al cancelletto di partenza Romane Miradoli che insieme a Marie Lamure dà vita alla coppia di Fra-2. 10.27 Ricordiamo che il quarto team italiano vedrà in discesa Nadia Delago, che ha preso il posto di Federica Brignone. La vincitrice dell'ultima sfera di cristallo ha deciso di rifiatare in quest'evento per poi essere al via del Super G e del gigante.

