LIVE Sci alpino Prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA | guida Wiles tra poco scende Aicher

Alle 10 si tiene la prova di discesa maschile di sci alpino a Lillehammer, con i pettorali di partenza già pubblicati. La gara femminile, invece, è in corso e vede in testa la guida Wiles, mentre tra poco scenderà Aicher. La diretta è disponibile online per seguire ogni aggiornamento in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 12:41 La tedesca chiude quarta con +1.45. 12:41 Emma Aicher accusa quasi sette decimi nella parte alta, viaggia sui tempi dell’americana nella parte centrale e paga altri sei decimi nel finale. 12:39 La svizzera Malorie Blanc è quinta con un ritardo di +2.14. 12:37 L’austrica Mirjam Puchner accumula distacco in progressione e termina quarta a +1.48 12:36 Elena Curtoni accumula oltre un secondo nella parte alta, recupera venticinque centesimi nella parte centrale e chiude terza con +1.27. 12:34 L’americana Jacqueline Wiles passa al comando con 1:32. 🔗 Leggi su Oasport.it

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