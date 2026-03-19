Live Roma-Bologna 0-0 | inizia la partita

Al via la partita tra Roma e Bologna all’Olimpico, valida per gli ottavi di finale di Europa League. La sfida riprende dal punteggio di 1-1, con le due squadre che si affrontano dopo il primo match giocato una settimana fa al Dall’Ara. La partita è iniziata da pochi minuti e si svolge sotto gli occhi di un pubblico presente allo stadio.

Roma – Return match degli ottavi di finale di Europa League, la Roma ospita all’Olimpico il Bologna di Vincenzo Italiano, si riparte dall’1-1 maturato una settimana fa al Dall’Ara. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; El Shaarawy, Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Pellegrini, El Aynaoui, Vaz, Zaragoza. All.: Gian Piero Gasperini. Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. A disp.: Franceschelli, Pessina, Casale, Heggem, Lykogiannis, Moro, Sohm, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Live Roma-Bologna 0-0: inizia la partita Articoli correlati Bologna Juve Primavera 0-0 LIVE: inizia la partita!Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il... Live Roma-Stoccarda 0-0: inizia la partitaRoma – Settima giornata della fase campionato di Europa League, impegno casalingo per la Roma di Gasperini che tra le mura amiche dell’Olimpico... Live BOLOGNA-ROMA - EUROPA LEAGUE Altri aggiornamenti su Live Roma Bologna 0 0 inizia la partita Temi più discussi: Diretta Bologna-Roma oggi ottavi Europa League. Live risultato e aggiornamenti; Bologna-Roma, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming; Dove vedere Roma-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Uefa League, dove seguire questa sera Roma-Bologna in streaming e TV?. LIVE - Roma-Bologna 0-0: squadre in campoDopo l'1-1 dell'andata, Roma e Bologna si danno appuntamento questa sera alle 21.00 per il secondo atto degli ottavi di finale di Europa League. Il derby nostrano metterà contro ancora una volta ... fantacalcio.it Roma-Bologna 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: all’andata finì 1-1La diretta live di Roma-Bologna di Europa League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di ritorno degli ottavi di finale ... fanpage.it Roma-Bologna LIVE, formazioni ufficiali: El Shaarawy e Bernardeschi dal 1' #SkySport #RomaBologna #UEL #SkyUEL x.com Europa League | Ottavi Stadio Olimpico Ore 21 Radiocronaca LIVE con @andrea_dicarlo e @danielelomonaco DAJE #ASRoma #RomaBologna #EuropaLeague - facebook.com facebook