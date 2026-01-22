Live Roma-Stoccarda 0-0 | inizia la partita

Alle 21:00 di questa sera, allo stadio Olimpico di Roma, prende il via la settima giornata della fase a gironi dell'Europa League. La Roma di Gasperini affronta lo Stoccarda in un incontro che potrebbe influire sulle posizioni di vertice del gruppo. La partita, ancora in parità sul punteggio di 0-0, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di consolidare le proprie ambizioni nella competizione.

Roma – Settima giornata della fase campionato di Europa League, impegno casalingo per la Roma di Gasperini che tra le mura amiche dell’Olimpico ospita lo Stoccarda in un match che mette in palio tre punti pesanti nella corsa alla top 8. Qualcje cambio di formazione per i giallorossi, anche in vista del Milan domenica sera. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. A disp.: Gollini, De Marzi, Cristante, Ndicka, Dybala, Mancini, Wesley, Lulli, Morucci. All.:  Gian Piero Gasperini. Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Andres; Leweling, Fuhrich, Mittelstadt; Undav. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

