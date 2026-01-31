Bologna Juve Primavera 0-0 LIVE | inizia la partita!

È iniziata la partita tra Bologna e Juventus Primavera, valida per la 23ª giornata del campionato 202526. Le due squadre sono in campo senza aver segnato ancora, e i tifosi attendono con ansia il primo sussulto. La gara si gioca a ritmo lento, con entrambe le formazioni che cercano di trovare spazi tra le linee avversarie. I giovani calciatori si fermano spesso per rifiatare, mentre il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli affronta Il Bologna: un altro scontro diretto per dar seguito ai 3 punti casalinghi contro i Partenopei. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve Primavera 0-0: sintesi e moviola. 2? Subito una botta per Merola, colpito a freddo, ma si rialza senza problemi 1? Al via il match Migliore in campo Juve Primavera:. Bologna Juve Primavera: 0-0 risultato e tabellino.

