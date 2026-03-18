Alle ore 21.59, durante la partita tra Italia e USA ai Mondiali di curling femminile, si è verificato un errore di Zardini Lacedelli nel terzo end. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-1 a favore dell’Italia. La diretta si sta aggiornando in tempo reale e si è registrata una mano rubata dalle giocatrici italiane nel corso dell’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59: Errore grave di Zardini Lacedelli e non è il primo oggi. Manca la bocciata che doveva togliere la stone statunitense dalla casa e ora gli Usa possono marcare i due punti 21.56: Una stone azzurra a punto e tris di guardie statunitensi dopo 6 tiri del quarto end 21.50: Non riesce il tiro di precisione di Strause che va leggermente lungo e l’Italia ruba la mano portandosi in vantaggio 2-1 21.47: Due stone azzurre a punto, coperte da una guardia statunitense piuttosto bassa, quando mancano 3 tiri alla fine dell’end 21.40: Due stone italiane a punto dopo 6 tiri del terzo end 21.34: precisa Constantini all’ultimo tiro, mette la stone al centro della casa e toglie d’impiccio l’Italia con tre stone statunitensi nella casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-USA 2-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano rubata dalle azzurre nel terzo end

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