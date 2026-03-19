LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane partono meglio nel 4° set

Nella partita di volley femminile della Champions League, il Fenerbahce Istanbul ha battuto Scandicci con il punteggio di 2-1. Durante il quarto set, le toscane hanno iniziato con un buon ritmo, mentre nel corso del gioco Vargas ha realizzato un missile in parallela, colpendo Nwakalor da posizione due. Puoi aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-11 Missile in parallela di Vargas che abbatte Nwakalor da posto 2. 15-10 In rete il servizio di Orro 14-10 Diagonale lunga di Fedorovtseva da posto 4 14-9 Primo tempo di Nwakalor. Cambio palla immediato di Scandicci che resta sul +5. 13-9 Pipe fulminea di Vargas dalla seconda linea. 13-8 Mani fuori di Skinner. Time out Scandicci 12-8 Cade in zona 6 il pallonetto di Fedorovtseva. Si guardano Castillo e Bosetti. 12-7 Non c’è il tocco del muro. Il Fenerbahce rosicchia un punto 12-7 Chiamato fuori l’attacco di Skinner che chiede un tocco. Chiama un challenge Gaspari Entra Fedorovtseva al posto di Milenkovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane partono meglio nel 4° set Articoli correlati LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche partono meglio ma le toscane credono nella rimonta, 12-13CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane restano in scia nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Fenerbahce 21-19 Brava Antropova a passare tra le mani del muro su un’alzata staccata di Bechis. Full Match | PGE Budowlani ÓD vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CL Volley 2026 Approfondimenti e contenuti su LIVE Fenerbahce Istanbul Scandicci 2 1... Temi più discussi: LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: stratosferiche! Le toscane annientano le turche e ipotecano la semifinale!; Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet Istanbul CEV Champions League (F); Dove vedere in tv Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; VOLLEY FEMMINILE CEV CHAMPIONS LEAGUE- Play off live Savino Del Bene Scandicci-Fenerbache Istanbul 3-0. LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-13, le turche dominano il 3° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Parallela di Antropova dalla seconda linea. 5-2 MOOOOOONSTEEEER BLOOOOCK!!! Che muro di Camilla Weitzel ... oasport.it Fenerbahce Istanbul-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, canali, streamingLa Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più delicati della propria stagione europea. Giovedì 19 marzo, alle ore 17.00 ... oasport.it 4 La Savino Del Bene Scandicci cerca l'accesso alle semifinali di CEV Champions League di Istanbul Guarda Fenerbahce-Savino Del Bene Scandicci, gara di ritorno dei Quarti di Finale di CEV Champions League, oggi x.com #Coppeeuropee Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League Toscane in campo dalle 15 contro il Fenerbahce, battuto 3-0 all’andata, le meneghine ripartono dalla sconfitta per 2-3 contro il - facebook.com facebook