LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le toscane restano in scia nel 1° set

Al momento, il punteggio tra Fenerbahce Istanbul e Scandicci nella prima fase della Champions League volley femminile è di 0-0. Durante il primo set, le toscane sono rimaste in partita e hanno ottenuto un punto grazie a un attacco di Antropova, che ha superato il muro avversario su un passaggio di Bechis. Attualmente, nel match si registra un time out richiesto dalle turche con il punteggio di 21-19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Fenerbahce 21-19 Brava Antropova a passare tra le mani del muro su un’alzata staccata di Bechis. Da sottolineare la difesa di Nwakalor dopo il tocco del muro sull’attacco di Vargas 20-19 Fuori il pallonetto di Ana Cristina. 19-19 Lungo il servizio di Kalac. 18-19 Fuori la diagonale stretta di Antropova dopo il tocco del nastro. 18-18 Attacco vincente di Ana Cristina 18-17 In rete il servizio di Fedorovtseva Entra Ana Cristina al posto di Baladin 17-17 Passa tra le mani del muro Vargas che era stata difesa con il primo attacco 17-16 MOOOONSTEEER BLOOOOCK!! Linda Nwakalor chiude la strada in diagonale a Vargas 16-16 Diagonale di Fedorovtseva da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane restano in scia nel 1° set Articoli correlati LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizio complicato per le toscane nel secondo set, 1-4CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane sulle ali dell’entusiasmo nel terzo set, 6-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Full Match | PGE Budowlani ÓD vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CL Volley 2026 Una selezione di notizie su LIVE Fenerbahce Istanbul Scandicci 0 0... Temi più discussi: LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: stratosferiche! Le toscane annientano le turche e ipotecano la semifinale!; Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet Istanbul CEV Champions League (F); Dove vedere in tv Scandicci-Fenerbahce Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; VOLLEY FEMMINILE CEV CHAMPIONS LEAGUE- Play off live Savino Del Bene Scandicci-Fenerbache Istanbul 3-0. Fenerbahce Istanbul-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, canali, streamingLa Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più delicati della propria stagione europea. Giovedì 19 marzo, alle ore 17.00 ... oasport.it LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: servono 2 set per la Final FourCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Fenerbahce ... oasport.it 4 La Savino Del Bene Scandicci cerca l'accesso alle semifinali di CEV Champions League di Istanbul Guarda Fenerbahce-Savino Del Bene Scandicci, gara di ritorno dei Quarti di Finale di CEV Champions League, oggi x.com #Coppeeuropee Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League Toscane in campo dalle 15 contro il Fenerbahce, battuto 3-0 all’andata, le meneghine ripartono dalla sconfitta per 2-3 contro il - facebook.com facebook