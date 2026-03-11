LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche partono meglio ma le toscane credono nella rimonta 12-13

Nel match di volley femminile tra Scandicci e Fenerbahçe Istanbul, le turche sono partite con il vantaggio iniziale, ma le toscane si sono mantenute in partita, arrivando al cambio campo con un punteggio di 12-13. La partita, valida per la Champions League 2026, è in diretta e si può seguire aggiornando la cronaca in tempo reale. È in corso anche la sfida tra Ankara e Conegliano, con inizio alle 18.

20-20 Primo tempo di Korneluk. 20-19 Antropova spinge la diagonale che viene solo deviata dalla difesa turca. 19-19 Altro attacco vincente per Yaasmeen che piazza la diagonale in posto sei. 19-18 Mani fuori importante di Skinner con la parallela. Scandicci resta avanti in un secondo set che si deciderà in volata. 18-18 Questa volta Yaasmeen sceglie la diagonale e fa bene, Antropova non riesce a difendere.