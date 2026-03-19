LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | 32-30 Fedorovtseva trascina le turche nel 1° set

Nella partita di Champions League femminile di volley, Fenerbahce Istanbul e Scandicci sono in campo con il punteggio di 1-0 a favore delle turche. Nel primo set, Fedorovtseva ha guidato le sue compagne con un punteggio di 32-30. Durante la gara, Vargas ha effettuato un blocco decisivo su Bosetti, mentre Skinner ha segnato un punto con un attacco in pipe.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Monster block di Vargas su Bosetti 2-1 Pipe di Skinner. 1-1 Primo tempo di Kalac. 1-0 Errore al servizio di Fedorovtseva SECONDO SET 30-32 Monster block di Fedorovtseva sulla parallela di Antropova. 30-31 Fortunata Vargas che tira a tutto braccio dalla seconda linea ma colpisce in pieno il nastro. La forza del pallone piega il nastro, sbatte sulle dita di Weitzel e si ferma sul nastro 30-30 Lungo il servizio di Vargas. 29-30 Ancora Fedorovsteva ancora con la pipe. 29-29 Pallonetto spinto verso posto 6 per Antropova. 28-29 Sulla riga la pipe di Fedorovtseva. Può recriminare Scandicci che era riuscita a contenere il primo attacco andando all’attacco con Scandicci, difesa a sua volta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: 32-30, Fedorovtseva trascina le turche nel 1° set Articoli correlati Leggi anche: LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 0-2, Champions League femminile volley in DIRETTA: Boskovic trascina le turche nel secondo set, 22-25 Leggi anche: LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 1-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche prendono il largo nel terzo set, 8-3 Full Match | PGE Budowlani ÓD vs. Fenerbahçe Medicana ISTANBUL | CEV ZEREN Group CL Volley 2026 Approfondimenti e contenuti su LIVE Fenerbahce Istanbul Scandicci 1 0... Temi più discussi: LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 3-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: stratosferiche! Le toscane annientano le turche e ipotecano la semifinale!; Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet Istanbul CEV Champions League (F); LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: sarà una bolgia infernale, caccia alla Final Four!; VOLLEY FEMMINILE CEV CHAMPIONS LEAGUE- Play off live Savino Del Bene Scandicci-Fenerbache Istanbul 3-0. Fenerbahce Istanbul-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, canali, streamingLa Savino Del Bene Scandicci si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più delicati della propria stagione europea. Giovedì 19 marzo, alle ore 17.00 ... oasport.it LIVE Fenerbahce Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: servono 2 set per la Final FourCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Fenerbahce ... oasport.it 4 La Savino Del Bene Scandicci cerca l'accesso alle semifinali di CEV Champions League di Istanbul Guarda Fenerbahce-Savino Del Bene Scandicci, gara di ritorno dei Quarti di Finale di CEV Champions League, oggi x.com #Coppeeuropee Ad Istanbul… per Istanbul: Scandicci e Milano in Turchia per regalarsi la Final Four di Champions League Toscane in campo dalle 15 contro il Fenerbahce, battuto 3-0 all’andata, le meneghine ripartono dalla sconfitta per 2-3 contro il - facebook.com facebook