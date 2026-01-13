LIVE Fenerbahce Istanbul-Novara 1-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche prendono il largo nel terzo set 8-3

Segui in tempo reale il match di volley femminile tra Fenerbahçe Istanbul e Novara, valido per la Champions League 2026. Dopo un primo set equilibrato, le turche si sono distanziate nel terzo, con un punteggio di 8-3. Qui puoi aggiornare in diretta l’andamento dell’incontro e le varie fasi di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-4 Pipe di Tolok, che interrompe la serie in battuta di Vargas. 9-3 Cambi non si intende con Squarcini, altro errore di Novara. Time-out di Bernardi. 8-3 Secondo errore consecutivo per Tolok, che forza una palla staccata mandando fuori la diagonale. 7-3 Esce la parallela dell'opposta russa. 6-3 In rete il servizio di Tolok. 5-3 Primo tempo di Squarcini. Time-out quasi obbligato di Novara che deve fermare l'emorragia. 5-2 Altro muro, sta volta è di Vargas. 4-2 Squarcini viene murata. Il Fenerbahce tenta la fuga ad inizio set, con Novara adesso un po' distratta.

