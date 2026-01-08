LIVE Scandicci-Vakifbank Istanbul 0-2 Champions League femminile volley in DIRETTA | Boskovic trascina le turche nel secondo set 22-25

Segui in tempo reale la partita di volley femminile tra Scandicci e Vakifbank Istanbul nella Champions League. La gara si è conclusa con la vittoria delle turche per 2-0, grazie anche alla prestazione di Boskovic. Qui troverai aggiornamenti costanti sui punti e le azioni salienti, offrendo un quadro chiaro e preciso dell’incontro senza enfasi o sensazionalismi.

10-8 Diagonale di Boskovic da seconda linea 10-7 Diagonale di Boskovic da seconda linea 10-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Wdeitzeeeeeeeeeeeeel 9-6 Muroooooooooooooo Grazianiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-6 Mano out Weitzel in fast 7-6 Ace Gunes 7-5 Pallonetto di Cazaute da zona 4 7-4 Maurooooooooooooooo Framkliiiiiiiiiiiiiin 6-4 Errore al servizio Vakif 5-4 Errore al servizio Scandicci 5-3 Diagonale di Antropova da zona 2 4-3 Muro di Boskovic 4-2 Muro di Markova 4-1 In rete il primo tempo di Gunes 3-1 Diagonale Boskovic da seconda linea 3-0 Murooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaa 2-0 Vincente Antropova da zona 3 sulle mani del muro 1-0 Errore al servizio Vakif 22-25 Lo chiude Boskovic con una parallela da zona 2.

