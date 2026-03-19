LIVE Berrettini-Muller 6-4 6-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | un Matteo dalla buona forma vince all’esordio

Matteo Berrettini ha battuto Muller in due set, con punteggi di 6-4 e 6-2, all’esordio nel torneo ATP di Miami 2026. La partita si è conclusa pochi istanti fa, segnando una vittoria per il tennista italiano che ha mostrato un buon livello di gioco. La diretta si ferma qui, e un saluto a tutti i lettori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui, dunque, la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Sarà dunque Berrettini-Bublik: i due non si incontrano da un particolarissimo precedente ad Antalya a inizio 2021 (torneo che durò un anno causa assestamenti del calendario post Covid e che si giocò in un circolo che, alla prova dei fatti, non avrebbe mai potuto ospitare un evento del circuito maggiore in circostanze normali). Lo vinse il kazako, ai quarti. Le statistiche dicono 8-18 contro 13-27 in fatto di vincenti-errori gratuiti tra Muller e Berrettini. I numeri sono per certa misura un po’ bugiardi, nel senso che Matteo è stato anche più dominante nell’incontro di quanto dicano cifre dure e pure. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Muller 6-4 6-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: un Matteo dalla buona forma vince all’esordio Articoli correlati LIVE Berrettini-Muller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco l’esordio del romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:58 Terminato il match tra Quinn e Hurkacz, vinto in maniera piuttosto rapida dall’americano per 6-2 6-4. LIVE Berrettini-Muller 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: primi minuti del turno d’esordioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Muller, primo game tenuto dal francese anche se l’impressione è che Berrettini, col passare dei minuti,... Contenuti utili per approfondire LIVE Berrettini Muller 6 4 6 2 ATP... Temi più discussi: Alexandre Muller - Matteo Berrettini Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Berrettini-Mueller oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, programma, streaming; Muller-Berrettini: pronostico, precedenti e dove vedere | Miami Open 2026; Pioggia al Miami Open, tutti i match rinviati a giovedì: le news. LIVE Berrettini-Muller 6-4 6-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: un Matteo dalla buona forma vince all’esordioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui, dunque, la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di ... oasport.it Berrettini-Muller diretta Masters 1000 Miami: segui l'esordio dell'azzurro liveMIAMI (USA) - È il giorno dell'esordio per Matteo Berrettini sul cemento del Masters 1000 di Miami, dove oggi (giovedì 19 marzo) il 29enne tennista azzurro (n.68 Atp e reduce dal ko con Alexander Zver ... msn.com MATTEO Vittoria in scioltezza contro Muller per Berrettini, che si garantisce uno scontro spettacolare contro Bublik al secondo turno @bmwitalia - facebook.com facebook DIRETTA LIVE - Matteo Berrettini pronto all'esordio a Miami contro Alexandre Muller. Il romano non ha precedenti con il francese x.com