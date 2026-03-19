LIVE Berrettini-Muller 0-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | primi minuti del turno d’esordio

Al torneo ATP di Miami, nel primo turno, il francese Muller ha vinto il primo game contro Berrettini. Il match è iniziato con Muller che ha mantenuto il servizio, mentre Berrettini sembra ancora in fase di adattamento. I primi minuti sono stati caratterizzati da scambi brevi e da un andamento equilibrato, con il francese che ha preso subito il comando del punteggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Muller, primo game tenuto dal francese anche se l’impressione è che Berrettini, col passare dei minuti, possa essere più incisivo soprattutto quando il transalpino giocherà tante seconde. 40-15 Cerca la sassata vincente di dritto in corsa Berrettini senza trovare che il corridoio. 30-15 Il nastro porta via il dritto a Berrettini. 15-15 Entra subito fin dalla risposta Berrettini con il dritto, che poi è anche il colpo con cui gioca il vincente in diagonale. 15-0 Subito una buona prima di Muller. 19:18 Si comincia! Al servizio Muller. 19:16 In corso il riscaldamento. Ricordiamo che in questo torneo Berrettini difende i quarti di finale, nei quali lo scorso anno disputò una vera battaglia contro Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Berrettini-Muller 0-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: primi minuti del turno d’esordio Articoli correlati LIVE Berrettini-Muller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco l’esordio del romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:58 Terminato il match tra Quinn e Hurkacz, vinto in maniera piuttosto rapida dall’americano per 6-2 6-4. LIVE Berrettini-Muller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si giocherà dopo Quinn-HurkaczCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:39 Terminato il primo match sul campo intitolato a Butch Buchholz, con la ceca Tereza Valentova... Contenuti e approfondimenti su LIVE Berrettini Muller 0 1 ATP Miami... Temi più discussi: Berrettini-Muller, primo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Alexandre Muller - Matteo Berrettini Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Diretta Muller - Berrettini (Miami Open presented by Itau); Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky. Berrettini-Muller diretta Masters 1000 Miami: segui l'esordio dell'azzurro LIVEMIAMI (USA) - È il giorno dell'esordio per Matteo Berrettini sul cemento del Masters 1000 di Miami, dove oggi (giovedì 19 marzo) il 29enne tennista azzurro (n.68 Atp e reduce dal ko con Alexander ... corrieredellosport.it LIVE Berrettini-Muller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco l’esordio del romanoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:24 Ethan Quinn ha vinto in maniera velocissima il primo set 6-2 contro Hurkacz. 17:39 Terminato il primo ... oasport.it La pioggia condiziona il Miami Open: dopo diversi rinvii tutti i match (compresi Berrettini-Muller e Cocciaretto-Semenistaja) sono stati cancellati e posticipati I due azzurri giocheranno oggi pomeriggio, Cocciaretto dalle 16 circa e Berrettini dalle 18 circa - facebook.com facebook La pioggia condiziona il Miami Open: dopo diversi rinvii tutti i match (compresi Berrettini-Muller e Cocciaretto-Semenistaja) sono stati cancellati e posticipati I due azzurri giocheranno oggi pomeriggio, Cocciaretto dalle 16 circa e Berrettini dalle 18 circa x.com