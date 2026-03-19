Tra pochi minuti si svolgerà l’esordio di Matteo Berrettini nel torneo ATP di Miami 2026 contro Muller. Il match sarà trasmesso in diretta, mentre poco fa l’americano Quinn ha concluso la partita contro Hurkacz, vincendo facilmente con un punteggio di 6-2 6-4. La giornata si prepara a regalare altri incontri di tennis tra i protagonisti del circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:58 Terminato il match tra Quinn e Hurkacz, vinto in maniera piuttosto rapida dall’americano per 6-2 6-4. Tra poco, dunque, Berrettini-Muller in campo. 18:24 Ethan Quinn ha vinto in maniera velocissima il primo set 6-2 contro Hurkacz. 17:39 Terminato il primo match sul campo intitolato a Butch Buchholz, con la ceca Tereza Valentova vittoriosa sull’americana Katie Volynets per 6-2 6-4; ora per la classe 2007 di Praga c’è la russa Diana Shnaider. Tra poco ancora frammenti di casa USA con Ethan Quinn opposto all’americano Hubert Hurkacz, poi ci sarà Berrettini-Muller. Il programma del match Buongiorno... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Muller, ATP Miami 2026 in DIRETTA: tra poco l’esordio del romano

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