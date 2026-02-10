LIVE Berrettini-Coria ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | azzurro in campo a breve

Questa sera si gioca la partita tra Berrettini e Coria all’ATP di Buenos Aires. L’azzurro è pronto a scendere in campo tra poche ore, mentre Romano, che aveva lasciato il circuito dopo gli Australian Open, torna a giocare. I tifosi sono già in attesa di vedere come andrà a finire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:16 Romano che torna a giocare nel circuito ATP dopo il ritiro dagli Australian Open ancora prima di scendere in campo. 22:11 Ancora 20? e sarà in campo Matteo Berrettini a Buenos Aires, capitale dell'Argentina, per l'esordio contro Federico Coria (ARG). 20:45 Chiude anche Tabilo su Diaz Acosta e allora Berrettini sappiamo già quando scenderà in campo: alle ore 22;30! 18:45 Facile JM Cerundolo su Altmaier. Berrettini non prima delle 22:30! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di esordio di Matteo BERRETTINI sulla terra battuta di Ciudad de Buenos Aires contro il portacolori di casa Federico Coria, ci si gioca un posto negli ottavi di finale in Argentina! Romano che torna all'attività dopo il forfait degli Australian Open 2026, in cui non è sceso in campo a sorteggio fatto.

