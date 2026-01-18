LIVE Alle 18 Torino-Roma | Gasp lancia Malen Baroni punta su Ilkhan

Alle 18 si affrontano Torino e Roma in una sfida importante per entrambe le squadre. Gasp schiera Malen, mentre Baroni punta su Ilkhan. I giallorossi mirano a consolidare la posizione in zona Champions, i granata desiderano tornare al successo tra le mura di casa. Un incontro che potrebbe influenzare significativamente le rispettive stagioni, offrendo spunti interessanti per gli appassionati di calcio.

Il Torino è la squadra contro cui la Roma ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 71 successi giallorossi in 161 precedenti nel torneo, completano 42 pareggi e 48 vittorie granata. Il Torino ha vinto l'ultima sfida di Serie A contro la Roma, dopo una serie di otto incontri consecutivi senza vittorie (2N, 6P). La partita verrà arbitrata da Daniele Chiffi,??????assistenti Berti e C. Rossi. IV ufficiale di gara Tremolada, Var Abisso e Guida Avar. (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné,Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini (3-5-2) Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Pedersen, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Adams, Ngonge. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

