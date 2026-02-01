Ruba la pistola a un vigilante poi spara contro la polizia che risponde al fuoco a Rogoredo | grave un 25enne

Un giovane di 25 anni ha rapinato una guardia giurata a Rogoredo, prendendole la pistola e colpendola alla testa con un bastone. Dopo il colpo, ha sparato contro gli agenti intervenuti e la polizia ha risposto al fuoco. Il ragazzo è stato ferito in modo grave.

Un 25enne ha rapinato una guardia giurata, colpendola alla testa con una bastonata alla testa e privandola della sua arma d'ordinanza. Rintracciato, il giovane è rimasto gravemente ferito in una sparatoria con la polizia.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Rogoredo Polizia Ancora spari a Rogoredo, ruba una pistola e spara agli agenti: ferito gravemente uno straniero Ancora sparatorie a Milano. Sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è grave. "Aveva esploso tre colpi contro la volante che tentava di bloccarlo" Questa mattina a Rogoredo si è verificata una sparatoria tra la polizia e un rapinatore. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rogoredo Polizia Argomenti discussi: Parma, ruba lo smartphone a una ragazza poi la minaccia con la pistola: denunciato un 37enne; Ruba il cellulare di una ragazza in un locale, poi la minaccia con una pistola: denunciato 37enne parmigiano; L’uomo ucciso a Milano da un agente era ritenuto uno dei capi dello spaccio; Umbria, ruba un furgone e poi svaligia un negozio in centro. Ancora spari a Rogoredo, ruba una pistola e spara agli agenti: ferito gravemente uno stranieroL'uomo, probabilmente di origine asiatica, ha sottratto la pistola ad una guardia giurata e ha esploso tre colpi contro la voltante che cercava di fermarlo ... ilgiornale.it Ruba la pistola a un vigilante, poi spara contro la polizia che risponde al fuoco a Rogoredo: grave un 25enneUn 25enne ha rapinato una guardia giurata, colpendola alla testa con una bastonata alla testa e privandola della sua arma d'ordinanza ... fanpage.it L'uomo ucciso a Milano da un agente era ritenuto uno dei capi dello spaccio. Nella stessa zona nel 2016 aveva cercato di rubare la pistola a un poliziotto #ANSA x.com L'uomo ucciso a Milano da un agente era ritenuto uno dei capi dello spaccio. Nella stessa zona nel 2016 aveva cercato di rubare la pistola a un poliziotto #ANSA - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.