Il presidente americano ha invitato gli alleati a collaborare per garantire la sicurezza nello Stretto di Hormuz, una zona strategica per le rotte del petrolio. La richiesta arriva in un momento in cui si intensificano le tensioni nella regione e si evidenzia la volontà di rafforzare la presenza internazionale in quell’area cruciale. Non sono stati annunciati dettagli specifici sulle misure da adottare.

Il presidente americano Donald . Regno Unito, Francia, Australia e Giappone hanno detto no alla richiesta dell’amministrazione statunitense. Trump sta facendo pressione anche sulla Cina per garantire il transito nello Stretto. ? Il presidente americano Donald Trump ha chiesto agli alleati di contribuire a garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz. Il Regno Unito e la Francia hanno inviato truppe nella regione per proteggere i paesi colpiti dagli attacchi iraniani. Tuttavia, le loro truppe non partecipano ai combattimenti né scortano navi mercantili attraverso lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump chiede agli alleati di contribuire alla sicurezza dello Stretto di Hormuz

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