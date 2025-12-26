Tempo di lettura: 2 minuti Le dimissioni di Ciro Verdoliva dalla direzione generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno rappresentano, secondo l’Udc, l’ennesimo segnale di una gestione che necessita di un profondo ripensamento da parte della Regione Campania. Una situazione che, per il partito centrista, conferma criticità già emerse negli ultimi anni e più volte denunciate. “Quello che sta accadendo al Ruggi non può essere liquidato come un semplice avvicendamento – dichiara Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dimissioni al Ruggi di Salerno, Polichetti (Udc): “Serve una svolta immediata”

