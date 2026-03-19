Un cittadino svedese è stato ucciso in Iran, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali. Il regime islamista del Paese ha confermato l’accaduto senza fornire dettagli aggiuntivi. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni tra Iran e occidente, con il governo iraniano che, secondo alcune fonti, preferisce agire su altri fronti rispetto a quelli militari.

Neutrali di fronte alla prospettiva storica della caduta dei tiranni? Non una buona idea, cari europei Gli iraniani capiscono che non possono battere l’occidente con i carri armati o gli aerei, quindi scelgono altri campi di battaglia su cui colpirli. Uno sono i droni, gli strumenti della guerra aritmetica e la chiusura di Hormuz. Un altro sono gli ostaggi. Ancora una volta, il regime iraniano ha dimostrato di che pasta è fatto: barbarie pura, disprezzo totale per la vita umana, per il diritto internazionale, per la decenza più elementare. Teheran ha impiccato un cittadino svedese, Kourosh Keyvani, dopo un processo farsa, con l’accusa di “spionaggio per Israele”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'Iran uccide un cittadino svedese. E’ la normalità del regime islamista

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