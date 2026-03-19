L’Iran colpisce il petrolio in Arabia e Kuwait Trump | Fermatevi o distruggiamo South Pars – La diretta

L’Iran ha colpito le infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita e Kuwait, provocando danni e interruzioni nella produzione. Donald Trump ha minacciato di rispondere, avvertendo che potrebbe distruggere il complesso di South Pars se l’Iran non si fermasse. Nel frattempo, il Pentagono ha presentato al Congresso una richiesta di 200 miliardi di dollari per sostenere le operazioni militari.

Donald Trump è pronto a inviare «migliaia di soldati» in Iran. Mentre il Pentagono chiede 200 miliardi al Congresso per continuare la guerra. Il ventesimo giorno della guerra in Iran si apre con la nuova crescita del prezzo del petrolio e una nave colpita da un proiettile nel golfo dell’ Oman. E con il presidente che ormai valuta l’opzione boots on the ground per l’isola di Khargh. Intanto si dissocia dall’attacco al giacimento di gas iraniano: è stata un’iniziativa di Israele, dice. L’Iran stamattina ha colpito le raffinerie di Arabia Saudita e Kuwait in rappresaglia dell’attacco israeliano a South Pars. Il presidente Usa si è detto pronto a distruggere il sito se non smetteranno. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Iran, la guerra nel Golfo in diretta. La minaccia di Trump: "Fatelo e distruggiamo South Pars"La controffensiva iraniana sconvolge il Qatar e arriva, forse, fino a Washington. Trump minaccia l’Iran: “Distruggeremo South Pars se Teheran attaccherà ancora il Qatar”Trump stamani ha minacciato: “Distruggeremo South Pars se Teheran attaccherà ancora il Qatar”. Le guerre di Trump: ora pensa all'Iran Aggiornamenti e contenuti dedicati a South Pars Temi più discussi: Attaccato l'impianto energetico di South Pars in Iran; Trump ferma la guerra del gas, lo stop a Israele e il messaggio all’Iran; Attacco al giacimento di South Pars: il petrolio Brent vola e l’Iran minaccia il Golfo; Guerra energetica in Iran: colpiti i siti del gas. Trump Distruggeremo giacimento South Pars se l’Iran attaccherà di nuovo il QatarWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Israele, spinto dalla rabbia per quanto accaduto in Medio Oriente, ha attaccato violentemente un importante impianto, il giacimento di gas di South Pars in Iran ... msn.com Guerra Medio Oriente, Trump: Distruggeremo South Pars se l’Iran attaccherà ancora il Qatar. Reuters: Ipotesi di invio di migliaia di soldati USAUna serie di attacchi incrociati ha preso di mira le infrastrutture energetiche.L’amministrazione Usa sta pensando all'invio di forze di terra sull'isola di Kharg ... msn.com Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Israele non avrebbe più attaccato il principale giacimento di gas iraniano di South Pars, aggiungendo tuttavia che se l’Iran avesse attaccato di nuovo il Qatar, e in particolare l’impianto di produzione - facebook.com facebook Trump all’Iran: “Stop attacchi in Qatar o distruggeremo South Pars”. Reuters: “Ipotesi di invio di migliaia di soldati Usa” x.com