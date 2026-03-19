In Iran, le tensioni nel Golfo si intensificano con una guerra in corso e minacce pubbliche, tra cui quella di un esponente statunitense che avverte di distruggere un importante impianto energetico. La controffensiva iraniana colpisce il Qatar e si diffonde, secondo fonti ufficiali, fino al territorio degli Stati Uniti. Nella capitale americana, funzionari hanno segnalato la presenza di droni non identificati sopra una base militare.

La controffensiva iraniana sconvolge il Qatar e arriva, forse, fino a Washington. Funzionari statunitensi hanno rilevato la presenza di droni non identificati sopra una base dell'Esercito nella capitale Usa dove risiedono il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth. Lo riferisce il quotidiano Washington Post citando fonti informate sui fatti. L'origine dei velivoli resta al momento sconosciuta. L'episodio, avvenuto sopra la base di Fort McNair, ha spinto le autorità a valutare un eventuale trasferimento dei due segretari, ipotesi che tuttavia non è stata attuata. Di seguito, la diretta con le principali notizie di giornata: Teheran, esecuzione di tre "ribelli" L'Iran ha annunciato l'esecuzione di tre "ribelli" condannati per aver ucciso membri delle forze di sicurezza e aver agito per Israele e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la guerra nel Golfo in diretta. La minaccia di Trump: "Fatelo e distruggiamo South Pars"

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