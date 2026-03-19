Lionel Messi ha raggiunto il record di gol di Cristiano Ronaldo durante la partita tra Inter Miami e Nashville. La rete permette a Messi di diventare il secondo giocatore a segnare un numero elevato di volte in questa competizione. Tuttavia, l'uscita dal campo è stata vissuta con delusione, poiché si è conclusa con un’uscita “triste”. La partita si è conclusa senza ulteriori eventi di rilievo.

2026-03-19 12:03:00 Breaking news: Lionel Messi è diventato il secondo giocatore dopo Cristiano Ronaldo a raggiungere 900 gol in carriera con un gol in anticipo contro il Nashville in Coppa dei Campioni – ma l’allenatore dell’Inter Miami Javier Mascherano è rimasto a rimpiangere un’uscita anticipata da una competizione che gli Herons avevano dato priorità alla vittoria in questa stagione. Messi ha segnato al settimo minuto da dentro l’area in una partita che probabilmente si rivelerà l’ultima di Miami al loro Inter Miami Stadium, con il loro nuovo Nu Stadium che aprirà il 4 aprile. Ma l’esterno argentino Cristian Espinoza ha segnato da distanza ravvicinata a 16 minuti dalla fine mentre il Nashville si è qualificato grazie ai gol in trasferta dopo che il pareggio è finito 1-1 complessivamente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Lionel Messi raggiunge il punto di riferimento dei gol di Cristiano Ronaldo in Inter Miami vs Nashville – ma soffre di un’uscita “triste” dalla coppa

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