Il Medio Oriente rappresenta una tappa significativa nel percorso di Cristiano Ronaldo verso i 1.000 gol. A 40 anni, il calciatore portoghese ha già superato i 950 reti in carriera, distinguendosi come il massimo realizzatore in Liga, Serie A e Premier League. Questa fase della sua carriera evidenzia la sua costanza e dedizione, confermandolo tra i più prolifici attaccanti della storia del calcio mondiale.

Cristiano Ronaldo (40 anni) è uno dei recordman del calcio mondiale. In carriera ha segnato oltre 950 gol nei campionati professionistici, unico capocannoniere in Liga, Serie A e Premier. Centoquaranta gol in Champions, cinque palloni d’oro, quattro scapre d’oro. E non si vuole fermare qui. Lo racconta L a Dernier Heure “Cristiano Ronaldo era presente a Dubai questa domenica per assistere alla cerimonia dei Globe Soccer Awards. Il cinque volte Pallone d’Oro ha inoltre ricevuto il premio di “Miglior giocatore che milita in Medio Oriente”. Ha anche consegnato il Globe Sport Award a un’altra leggenda dello sport: Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il medio oriente terra promessa di Cristiano Ronaldo per arrivare al traguardo dei 1.000 gol

