Un anno dopo aver subito un malore nel 2004, il fondatore della Lega ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua fede, dicendo di essere meno credente rispetto a prima. Ha menzionato anche un giovane di Milano, definendolo “un ragazzo d’oro”, e ha fatto riferimento a un nome legato alla città. L’intervista è stata pubblicata dal nostro archivio.

Umberto Bossi è morto il 19 marzo 2026. Riproponiamo qui l'intervista di Aldo Cazzullo del 2005, un anno dopo il malore che colpì il fondatore della Lega.GEMONIO (Varese) — È impressionante quante cose riesca a fare quasi contemporaneamente Bossi con la mano destra: fumare il sigaro, tormentare la biro, sfogliare un libro, chiamare sul cellulare Maroni («come va il Consiglio dei ministri? Hai votato contro il pacchetto del governo? Hai fatto bene, dobbiamo imporre i dazi. Tieni alta la bandiera. A Berlusconi non piacerà, ma noi sui dazi non molliamo»), riattizzare il fuoco nel camino, strofinarsi la mano sinistra, immobile. Vanno e vengono dal salotto il presidente della Provincia di Varese, Marco Reguzzoni, e l'assistente del leader, Diego. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - L'intervista un anno dopo il malore: «Credente? Adesso un po' meno. Per Milano ho in mente il nome di un ragazzo d'oro: Giorgetti»

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