L' intervista un anno dopo il malore | Berlusconi è stato un amico ma la Lega è libera Dopo di me? Mio figlio Renzo

Un anno dopo il malore che colpì il fondatore della Lega nella primavera del 2004, viene pubblicata un'intervista in cui si parla del rapporto con Silvio Berlusconi, definito un amico, e della libertà politica del movimento. Nella conversazione si menziona anche il futuro del leader, con riferimento a suo figlio Renzo come possibile successore. La discussione si focalizza sui legami e sulle prospettive del partito.

Umberto Bossi è morto il 19 marzo 2026. Riproponiamo qui l'intervista di Aldo Cazzullo del 2005, un anno dopo il malore che colpì il fondatore della Lega.GEMONIO (Varese) — È impressionante quante cose riesca a fare quasi contemporaneamente Bossi con la mano destra: fumare il sigaro, tormentare la biro, sfogliare un libro, chiamare sul cellulare Maroni («come va il Consiglio dei ministri? Hai votato contro il pacchetto del governo? Hai fatto bene, dobbiamo imporre i dazi. Tieni alta la bandiera. A Berlusconi non piacerà, ma noi sui dazi non molliamo»), riattizzare il fuoco nel camino, strofinarsi la mano sinistra, immobile. Vanno e vengono dal salotto il presidente della Provincia di Varese, Marco Reguzzoni, e l'assistente del leader, Diego. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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