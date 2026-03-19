L’Inter sfida il Napoli anche sul mercato | è su Perrone e vuole l’ex Ostigard

L’Inter sta cercando di rinforzarsi sul mercato e ha messo gli occhi su Perrone, giocatore che già si è messo in mostra in Serie A. La squadra nerazzurra ha anche manifestato interesse per Ostigard, ex difensore del Napoli. Le trattative sono in corso mentre entrambe le squadre puntano a rafforzarsi in vista della prossima stagione.

L’Inter si sta muovendo per il futuro e guarda al campionato italiano per acquistare calciatori che già conoscano la Serie A. Ne scrive il Corriere dello Sport che fa due nomi: il regista del Como Perrone (che piace anche al Napoli) e l’azzurro Ostigard che sta facendo benissimo al Genoa dove è diventato goleador. Scrive il Corsport con Pietro Guadagno: Perrone, centrocampista argentino, dotato anche di passaporto spagnolo, è uno dei segreti della squadra costruita da Fabregas che corre per la Champions. Con Da Cunha forma l’asse mediano della formazione lariana. Meno appariscente rispetto al collega, è un elemento di grande sostanza ed equilibrio, dotato comunque di un’ottima tecnica e di visione di gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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