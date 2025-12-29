Inter Napoli è sfida sul mercato | ecco il giocatore conteso

Inter e Napoli sono protagoniste di una serrata battaglia di mercato, con un calciatore al centro delle attenzioni di entrambe le società. La trattativa sta attirando l’interesse di diversi addetti ai lavori, rendendo questa operazione una delle più discusse della sessione attuale. Entrambe le squadre valutano attentamente le possibilità, cercando di assicurarsi un elemento che possa rafforzare le proprie rose.

Inter News 24 Inter Napoli, la sfida si infiamma anche sul calciomercato. C'è un giocatore conteso dalle due rivali. Ecco di chi si tratta. Il calciomercato entra nel vivo con un acceso derby per Moris Valincic, il promettente esterno croato della Dinamo Zagabria. Secondo quanto riportato da La Repubblica e confermato dai media croati, la Beneamata e il Napoli sono sulle tracce del giovane talento, valutato circa dieci milioni di euro. L'operazione è monitorata con attenzione anche dall'Istra 1961, club che detiene il 15% sulla futura plusvalenza. Prima di subire una sfortunata frattura al piede destro, il calciatore era un punto fermo nello scacchiere tattico di Mario Kovacevic, l'esperto tecnico della Dinamo noto per la valorizzazione dei giovani, collezionando 14 presenze e due assist.

