Juve su Perrone | monitoraggio in corso c’è anche il Napoli

La Juventus sta attualmente monitorando il profilo di Maximo Perrone, giovane centrocampista argentino del 2003, che sta dimostrando progressi significativi durante la stagione al Como. Oltre alla squadra bianconera, anche il Napoli tiene sotto osservazione il giocatore, valutandone le potenzialità per eventuali sviluppi futuri sul mercato. La situazione è ancora in fase di valutazione e non sono stati presi decisioni definitive.

La Juventus accende i radar sul mercato e segue da vicino Maximo Perrone, centrocampista argentino classe 2003 protagonista di una stagione in crescita al Como. Il profilo è entrato nei report della dirigenza bianconera nelle ultime ore. Sul giocatore, però, non c'è solo la Juve. Anche il Napoli sta monitorando Perrone, creando un possibile incrocio di mercato tra due rivali dirette. L'interesse è concreto, ma i tempi restano da definire. Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, la valutazione è in corso: resta da capire se l'affondo potrà arrivare già in questi ultimi giorni della sessione invernale oppure se il discorso verrà rimandato all'estate.

