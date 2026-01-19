Inter affare fatto | colpo in difesa arriva per 4,5 milioni bonus compresi

L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di un nuovo difensore, concluso con un investimento di 4,5 milioni di euro, bonus inclusi. L’operazione mira a rafforzare il reparto difensivo a disposizione di Cristian Chivu, contribuendo a migliorare la solidità della squadra. L’accordo rappresenta un passo importante nel mercato dei nerazzurri, garantendo un innesto di qualità e affidabilità nella linea difensiva.

Colpo di mercato dell’Inter in serata con i nerazzurri che hanno chiuso un acquisto per sistemare la difesa a disposizione di Cristian Chivu. Inter, chiuso il colpo (Ansa Foto) – calciomercato.it I nerazzurri hanno battuto la concorrenza di diverse squadre e hanno definito l’acquisto di un giovane difensore, pronto ad arrivare a Milano a stretto giro di posta. Stando a quanto affermato da Fabrizio Romano, l’Inter avrebbe chiuso per il giovane Leon Jakirovic, difensore croato classe 2008 di proprietà della Dinamo Zagabria. Un affare da 2,5 milioni di euro di parte fissa con 2 milioni di bonus che possono essere aggiunti in base ai risultati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

