Lookman sta per dire addio alla Serie A | affare da 40 milioni

Lookman sta per lasciare l’Atalanta e la Serie A. L’attaccante nigeriano sta per trasferirsi altrove, dopo aver attirato l’interesse dell’Inter. L’affare si aggira intorno ai 40 milioni di euro e potrebbe concludersi nelle prossime settimane. La sua partenza segna un cambiamento importante per il club bergamasco e per il campionato italiano.

Il nigeriano è stato il grande obiettivo dell’Inter nella scorsa sessione estiva Lookman è in procinto di dire addio all’ Atalanta e alla Serie A. L’incontro di stamattina è stato sostanzialmente decisivo per arrivare a un accordo di massima tra le parti. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Inseguito per tutta l’estate scorsa dall’ Inter, il nigeriano sta per diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il Ds dei turchi, Ozek, è in Italia da ieri per portare a termine l’operazione. È di qualche ora fa il summit con la dirigenza della ‘Dea’, un summit che è stato più che positivo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il mercato di gennaio si avvicina e le trattative iniziano a prendere forma.

