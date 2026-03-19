L’indice di libertà negli Stati Uniti ha raggiunto il minimo storico, secondo quanto riferito da Freedom House il 19 marzo. La rilevazione prende in considerazione vari aspetti come i diritti civili, la libertà di stampa e la partecipazione politica, evidenziando un calo rispetto alle misurazioni precedenti. Il rapporto si basa su dati raccolti da diverse fonti e analizza l’attuale situazione nel paese.

L’indice di libertà negli Stati Uniti ha raggiunto il minimo storico, ha affermato il 19 marzo l’ong statunitense Freedom house, che ha denunciato una deriva autoritaria sotto la presidenza di Donald Trump. Secondo l’ong impegnata nella difesa della libertà, con sede a Washington, nel 2025 la libertà nel mondo è diminuita per il ventesimo anno consecutivo. Gli Stati Uniti hanno mantenuto la qualifica di “paese libero”, ma sono scesi a 81 punti su 100, il dato più basso da quando sono cominciate le rilevazioni, nel 2002. Questo punteggio colloca gli Stati Uniti allo stesso livello del Sudafrica e al di sotto di molti alleati europei, della Corea del Sud e di Panamá. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’indice di libertà negli Stati Uniti è al minimo storico, secondo Freedom house

Articoli correlati

Leggi anche: I Mondiali di calcio arrivano negli Stati Uniti, ecco come goderseli al meglio

Un Posto al Sole, anticipazioni 19 febbraio: per Eleanor Price è ora di tornare negli Stati UnitiTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS)

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stati Uniti

Discussioni sull' argomento L’Argentina è il Paese con il miglior risultato nell’Indice di libertà economica 2026; Con Trump Usa non sono più una democrazia liberale, così l'istituto di controllo più autorevole; Deportazioni al tempo di Trump (II parte); Studio, libertà di stampa nel continente americano ai minimi storici.

L’indice di libertà negli Stati Uniti è al minimo storico, secondo Freedom houseL’indice di libertà negli Stati Uniti ha raggiunto il minimo storico, ha affermato il 19 marzo l’ong statunitense Freedom house, che ha denunciato una deriva autoritaria sotto la presidenza di Donald ... internazionale.it

Primo ok dell’Europarlamento all’accordo commerciale tra Ue e Stati Uniti raggiunto nel luglio 2025 a Turnberry, in Scozia, dopo mesi di difficili negoziati. Sul tema si è espressa stamattina, dopo alcuni rinvii, la Commissione commercio internazionale. Favore x.com

Gli Stati Uniti sono pronti a “far saltare in aria” l'intero giacimento di gas iraniano di South Pars, se Teheran dovesse colpire i Paesi vicini in rappresaglia per il raid di ieri di Israele sulla più importante riserva di gas del mondo. Lo aveva annunciato Donald Tru - facebook.com facebook