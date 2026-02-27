Mi sono sentito male il conducente del tram ricostruisce l’incidente | la corsa senza freni il deragliamento e lo schianto

Il conducente del tram ha ricostruito l’incidente avvenuto a Milano il 27 febbraio 2026, spiegando che durante la corsa il veicolo ha perso i freni, deragliando e schiantandosi. A bordo si trovavano diverse persone, tra cui una donna rimasta leggermente ferita. Il testimone ha aggiunto di non aver mai assistito a un episodio simile in oltre settant’anni di vita in città.

Milano, 27 febbraio 2026 – “Sono milanesissimo e in 70 anni che abito a Milano non ho mai visto niente del genere”, racconta il marito di una donna che si trovava a bordo del tram, rimasta per fortuna ferita in modo non grave. “Ero al quarto piano, e ho sentito come se il palazzo si stesse spostando”, è la testimonianza di un’inquilina di viale Vittorio Veneto 18, il palazzo dove si trova il ristorante sventrato dal tram. Parole e testimonianze che lasciano intendere la forza d’urto e la gravità dell’incidente che, nella storia tranviaria di Milano, non si era mai verificato in queste proporzioni. Tram deragliato a Milano, il sindaco Sala: conducente molto esperto (atex. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it

Leggi anche: Milano, tram fuori controllo deraglia e si schianta su un palazzo: due morti e 39 feriti. Il conducente: «Mi sono sentito male»

Deraglia tram a Milano e investe alcune persone: due morti e 40 feriti. Il conducente: "Mi sono sentito male". Meloni: "Solidarietà a Milano"Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al...

