Nel 2025, le temperature degli oceani hanno toccato un nuovo massimo storico, evidenziando un aumento significativo dell’energia accumulata negli ultimi anni. Con un totale di 23 miliardi di miliardi di joule, pari all’energia consumata dall’economia mondiale in 37 anni, questa rilevazione sottolinea l’importanza di monitorare i cambiamenti climatici e le conseguenze sul nostro pianeta.

23 miliardi di miliardi di joule, ovvero l’ energia consumata dall’economia mondiale in 37 anni. Questo è quanto dimostra che il 2025 è stato l’anno in cui le temperature degli Oceani hanno raggiunto un nuovo record. Secondo uno studio internazionale, che ha coinvolto più di 50 ricercatori, nell’anno appena trascorso i mari hanno immagazzinato più calore che in qualsiasi altro anno dall’inizio delle misurazioni. Temperature degli Oceani da record: dato più alto raggiunto nel 2025. Lo studio, pubblicato dalla rivista Advances in Atmospheric Sciences, ha visto partecipare l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Bologna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le temperature degli Oceani hanno raggiunto un nuovo record nel 2025

Leggi anche: Meteo, gelo record ma dura poco: temperature in rialzo e nuovo ciclone nel weekend

Leggi anche: L’aeroporto Marconi ha raggiunto un nuovo numero record di passeggeri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nel 2025 nuovo record per le temperature degli oceani - Uno studio internazionale rileva l'aumento di calore nel 2025: 23 miliardi di miliardi di joule, l'equivalente dell'energia consumata dall'economia ... avvenire.it