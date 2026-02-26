Biologico una scelta in crescita Le vendite di prodotti bio hanno raggiunto i 6,9 miliardi di euro +6,2%

Nel 2025, le vendite di prodotti biologici in Italia hanno toccato i 6,9 miliardi di euro, segnando un aumento rispetto all’anno precedente. La crescita del settore biologico continua a coinvolgere un numero sempre più ampio di consumatori e punti vendita. Questa tendenza riflette un interesse crescente verso alimenti più naturali e sostenibili, influenzando il mercato e le scelte di acquisto quotidiane.

Bologna, 26 Febbraio 2026 – Le vendite di biologico nel mercato italiano, nel corso del 2025, hanno raggiunto i 6,9 miliardi di euro. Tali dimensioni di mercato afferiscono prevalentemente ai consumi domestici (con una dimensione pari a 5,5 miliardi) mentre oltre 1,35 miliardi di euro sono consumi che passano per il canale fuori casa. La Distribuzione Moderna si conferma il primo canale di acquisto di biologico, pesando per il 64% del totale delle vendite legate ai consumi domestici degli italiani. Nel 2025 le vendite di biologico nel canale si attestano a 3,5 miliardi di euro (+6,1% rispetto al 2024 - fonte: stime Nomisma su dati Nielsen IQ – dati Anno 2025 perimetro omnichannel).