15 gennaio | la Vergine dei Poveri di Banneux indica alla piccola veggente una fonte miracolosa

Il 15 gennaio a Banneux, Maria, nota come la Vergine dei Poveri, si è manifestata a una giovane veggente, indicando una fonte miracolosa. Questa apparizione risale agli anni Trenta e rappresenta un momento significativo per la comunità locale e i devoti. La presenza della Vergine ha rafforzato la fede e la speranza di chi si rivolge alla sorgente considerata portatrice di grazie e guarigioni.

Maria è apparsa negli anni Trenta dello scorso secolo a Banneux manifestandosi come «Vergine dei Poveri» a una giovanissima veggente prima di indicarle una fonte miracolosa. Ha appena undici anni Mariette Beco, la piccola veggente di Banneux, quella sera di gennaio quando le appare la Madonna presentandosi come la Vergine dei Poveri. Siamo in Belgio.

