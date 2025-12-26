Cosmetici rubati per oltre 1.000 euro | presa la banda dei supermercati

Un colpo studiato nei dettagli, ma finito nel peggiore dei modi. La Polizia di Stato ha smantellato nei giorni scorsi una banda di ladri specializzata nei furti all’interno di esercizi commerciali, arrestando due uomini dopo un tentativo di razzia all’Esselunga di via della Volta, a Brescia.A. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Caos al supermercato, ruba oltre 50 cosmetici e aggredisce gli addetti alla sicurezza - Ferrara, 30 agosto 2025 – Ha aperto le confezioni di prodotti cosmetici, poi, pensando di non essere vista, ha nascosto nelle tasche e all’interno dei vestiti, la refurtiva. ilrestodelcarlino.it

