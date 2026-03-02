In crociera sotto l’ombra dei missili Li abbiamo visti cadere sopra Dubai
Durante una crociera, alcuni passeggeri hanno riferito di aver visto cadere missili sopra Dubai, mentre si trovavano in mare. Un rappresentante ha confermato che tutti stanno bene e che stanno aspettando istruzioni per tornare in Italia. La nave si trova attualmente in mare, mentre le autorità monitorano la situazione. Non sono stati segnalati altri incidenti o feriti tra i passeggeri.
Arezzo, 2 marzo 2026 – “Stiamo tutti benissimo, siamo tranquilli e aspettiamo indicazioni per rientrare in Italia prima possibile”. Fabrizio Labianca racconta lo stop al viaggio per l’escalation militare in Iran e l’attesa sulla nave da crociera Smc Euribia, per ora bloccata nel porto di Rashid a Dubai. Lui accompagna un gruppo di 52 turisti di Sansepolcro (almeno quattro coppie dalla città biturgense) e del resto della Valtiberina partiti per alcuni giorni di relax a bordo della nave in un’escursione lungo la costa orientale della penisola arabica. A Sansepolcro Labianca è titolare dell’agenzia di viaggio “Vengo anch’io”, ha organizzato lui l’itinerario turistico ed è sulla nave insieme alla moglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
D’Ambrosio bloccato a Dubai sotto i missili: “Siamo terrorizzati. Abbiamo passato la notte in un sottoscala”L'ex Inter Danilo D'Ambrosio è rimasto bloccato a Dubai dopo l'escalation tra USA-Israele e Iran.
