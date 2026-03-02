Durante una crociera, alcuni passeggeri hanno riferito di aver visto cadere missili sopra Dubai, mentre si trovavano in mare. Un rappresentante ha confermato che tutti stanno bene e che stanno aspettando istruzioni per tornare in Italia. La nave si trova attualmente in mare, mentre le autorità monitorano la situazione. Non sono stati segnalati altri incidenti o feriti tra i passeggeri.

Arezzo, 2 marzo 2026 – “Stiamo tutti benissimo, siamo tranquilli e aspettiamo indicazioni per rientrare in Italia prima possibile”. Fabrizio Labianca racconta lo stop al viaggio per l’escalation militare in Iran e l’attesa sulla nave da crociera Smc Euribia, per ora bloccata nel porto di Rashid a Dubai. Lui accompagna un gruppo di 52 turisti di Sansepolcro (almeno quattro coppie dalla città biturgense) e del resto della Valtiberina partiti per alcuni giorni di relax a bordo della nave in un’escursione lungo la costa orientale della penisola arabica. A Sansepolcro Labianca è titolare dell’agenzia di viaggio “Vengo anch’io”, ha organizzato lui l’itinerario turistico ed è sulla nave insieme alla moglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In crociera sotto l’ombra dei missili. “Li abbiamo visti cadere sopra Dubai”

D’Ambrosio bloccato a Dubai sotto i missili: “Siamo terrorizzati. Abbiamo passato la notte in un sottoscala”L'ex Inter Danilo D'Ambrosio è rimasto bloccato a Dubai dopo l'escalation tra USA-Israele e Iran.

Leggi anche: Studenti veneti bloccati a Dubai: «Sentiamo i missili cadere». L?attesa per i rientri a casa

Contenuti utili per approfondire Dubai.

Discussioni sull' argomento In crociera sotto l’ombra dei missili. Li abbiamo visti cadere sopra Dubai; Iran, turisti italiani bloccati su una nave da crociera a Dubai; Guerra in Iran, un gruppo di turisti sardi bloccati a Dubai: niente volo per l’Italia; Italiani su nave crociera a Dubai, 'stiamo bene ma non ci sentiamo al sicuro'.

Gianmaria, lo studente bolognese bloccato a Dubai con altri 200 coetanei - facebook.com facebook

ESCLUSIVA Mi scrive un ragazzo bloccato a #Dubai. E racconta una storia un po' diversa #Iran x.com