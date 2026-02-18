La medaglia di Flora premia l’intera regione dell’Appennino, perché qui sono cresciuti e si sono impegnati tanti giovani. Anche i piccoli paesi come Rocchetta Sandri e Stella dimostrano che si può arrivare lontano, anche partendo da poco. Dica trentatré, il numero che corrisponde ai chilometri tra le frazioni di Rocchetta Sandri e Stella, testimonia la distanza tra due comunità che si uniscono attraverso questa vittoria.

Dica trentatré. Proprio come i chilometri che dividono le minuscole frazioni di Rocchetta Sandri (tra Sestola e Fanano) e Stella (Serramazzoni). Sarà certo un caso, ma se due indizi fanno già una prova, e nello specifico trattasi del calciatore Luca Toni e della ciclista Rachele Barbieri, ecco che al terzo ci si deve arrendere all’evidenza: l’impresa di Flora Tabanelli conferma che lassù, in Appennino, l’aria fa proprio bene agli sportivi. E che si può partire da luoghi geograficamente e solo apparentemente ’minuscoli’ per spiccare il volo verso vette mondiali. Hai voglia a cercare altri trentatré chilometri che possano vantare una coppa del mondo di calcio, quella vinta nel 2006 da Luca Toni, un titolo mondiale e uno europeo di ciclismo, di Rachele Barbieri, compaesana di Toni, conquistati nel 2017 e nel 2022, e, da lunedì sera, pure una medaglia di bronzo alle Olimpiadi, nello sci freestyle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La medaglia di Flora è per tutto l’Appennino: "Qui li abbiamo visti crescere e crederci. Anche dai piccoli centri si conquista il mondo"

