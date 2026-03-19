L' ex Guardasigilli Martelli | L’Anm è il cancro della magistratura Vassalli voleva le carriere separate

Da ilfoglio.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Guardasigilli Martelli ha definito l'Associazione nazionale magistrati come un cancro della magistratura e ha ricordato che Vassalli desiderava separare le carriere. La discussione sulla riforma della Giustizia coinvolge aspetti positivi e criticità, con Martelli che evidenzia alcune degenerazioni e suggerisce che la legge Nordio si muova nella direzione di affrontarle.

Nella riforma della Giustizia ci sono luci, ma anche qualche ombra. E poi ci sono degenerazioni alle quali, secondo Claudio Martelli, occorre porre rimedio: la legge Nordio va in questa direzione. “La situazione da cui usciamo è la lottizzazione, la manipolazione correntizia del Csm e di tutti gli incarichi direttivi, in particolar modo da parte dall’Anm. Non a caso anche l’ex presidente dall’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone l’ha definita il cancro della magistratura. Di questo si tratta e oltretutto è ormai una metastasi”, dice al Foglio l’ex ministro della Giustizia, prima di motivare le ragioni per cui voterà “Sì”. Martelli, socialista e vicino a Craxi, è stato il successore in Via Arenula di Giuliano Vassalli, l’autore della riforma del codice di procedura penale da cui discende, secondo molti, la separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

l ex guardasigilli martelli l8217anm 232 il cancro della magistratura vassalli voleva le carriere separate
© Ilfoglio.it - L'ex Guardasigilli Martelli: “L’Anm è il cancro della magistratura. Vassalli voleva le carriere separate”

Articoli correlati

Sbugiardato il fronte del No: Vassalli voleva le carriere separateMa insomma, Vassalli l'ha detto o non l'ha detto? Eh sì: pare proprio che l'abbia detto.

Vassalli voleva la separazione delle carriereQuesta è la storia di quel che potrebbe sembrare quasi un tentativo di depistaggio.

Una selezione di notizie su Guardasigilli Martelli

Temi più discussi: L'ex Guardasigilli Martelli: L’Anm è il cancro della magistratura. Vassalli voleva le carriere separate; Martelli-Quartapelle, separati al seggio: Ma non litighiamo; Claudio Martelli a Castrolibero ritorna con il merito e il bisogno, sempre caro al socialismo calabrese; Il giudice giusto Presentato in Senato il libro per capire le ragioni del Sì.

guardasigilli martelli l ex guardasigilli martelliL'ex Guardasigilli Martelli: L'Anm è il cancro della magistratura. Vassalli voleva le carriere separateL’ex ministro della Giustizia craxiano spiega luci e ombre della riforma Nordio: Aumenta i poteri dei pm, questo porrà non pochi problemi nel prossimo futuro ... ilfoglio.it

Martelli-Quartapelle, separati al seggio: Ma non litighiamoLei: Non si cambia la Carta a colpi di maggioranza. Lui: Basta spartizioni negli uffici giudiziari. E domani assieme al Parenti di Milano ... repubblica.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.