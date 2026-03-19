L' ex Guardasigilli Martelli | L’Anm è il cancro della magistratura Vassalli voleva le carriere separate

L'ex Guardasigilli Martelli ha definito l'Associazione nazionale magistrati come un cancro della magistratura e ha ricordato che Vassalli desiderava separare le carriere. La discussione sulla riforma della Giustizia coinvolge aspetti positivi e criticità, con Martelli che evidenzia alcune degenerazioni e suggerisce che la legge Nordio si muova nella direzione di affrontarle.

Nella riforma della Giustizia ci sono luci, ma anche qualche ombra. E poi ci sono degenerazioni alle quali, secondo Claudio Martelli, occorre porre rimedio: la legge Nordio va in questa direzione. “La situazione da cui usciamo è la lottizzazione, la manipolazione correntizia del Csm e di tutti gli incarichi direttivi, in particolar modo da parte dall’Anm. Non a caso anche l’ex presidente dall’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone l’ha definita il cancro della magistratura. Di questo si tratta e oltretutto è ormai una metastasi”, dice al Foglio l’ex ministro della Giustizia, prima di motivare le ragioni per cui voterà “Sì”. Martelli, socialista e vicino a Craxi, è stato il successore in Via Arenula di Giuliano Vassalli, l’autore della riforma del codice di procedura penale da cui discende, secondo molti, la separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'ex Guardasigilli Martelli: “L’Anm è il cancro della magistratura. Vassalli voleva le carriere separate” Articoli correlati Sbugiardato il fronte del No: Vassalli voleva le carriere separateMa insomma, Vassalli l'ha detto o non l'ha detto? Eh sì: pare proprio che l'abbia detto. Vassalli voleva la separazione delle carriereQuesta è la storia di quel che potrebbe sembrare quasi un tentativo di depistaggio. Una selezione di notizie su Guardasigilli Martelli Temi più discussi: L'ex Guardasigilli Martelli: L’Anm è il cancro della magistratura. Vassalli voleva le carriere separate; Martelli-Quartapelle, separati al seggio: Ma non litighiamo; Claudio Martelli a Castrolibero ritorna con il merito e il bisogno, sempre caro al socialismo calabrese; Il giudice giusto Presentato in Senato il libro per capire le ragioni del Sì. L'ex Guardasigilli Martelli: L'Anm è il cancro della magistratura. Vassalli voleva le carriere separateL’ex ministro della Giustizia craxiano spiega luci e ombre della riforma Nordio: Aumenta i poteri dei pm, questo porrà non pochi problemi nel prossimo futuro ... ilfoglio.it Martelli-Quartapelle, separati al seggio: Ma non litighiamoLei: Non si cambia la Carta a colpi di maggioranza. Lui: Basta spartizioni negli uffici giudiziari. E domani assieme al Parenti di Milano ... repubblica.it Quando l’allora Guardasigilli Vassalli in rotta con le toghe voleva dimettersi Oltre qualunque strumentalizzazione, la storia insegna che il giurista aveva appurato di non poter fare a meno della separazione dei percorsi ordinamentali di giudici e pm - https://ww - facebook.com facebook