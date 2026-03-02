Sbugiardato il fronte del No | Vassalli voleva le carriere separate

Il fronte del No ha subito uno smacco dopo che si è diffusa la notizia che Vassalli avrebbe espresso il desiderio di mantenere le carriere separate. La vicenda si concentra sulle dichiarazioni attribuite all’ex ministro, che avrebbe espresso questa volontà in incontri riservati. La smentita ufficiale ancora non è arrivata, ma le fonti confermerebbero che Vassalli avrebbe effettivamente parlato di questa questione.

Ma insomma, Vassalli l'ha detto o non l'ha detto? Eh sì: pare proprio che l'abbia detto. Giuliano Vassalli - eroe della Resistenza, padre costituente, ministro socialista della Giustizia - è uno dei due defunti chiamati in causa per attribuire loro una opinione sulla separazione delle carriere tra giudici e pm, alla ricerca di un ipse dixit definitivo: l'altro è Giovanni Falcone, incautamente arruolato dal fronte del No sulla base di una intervista citata dal Fatto Quotidiano ma mai rilasciata. Anche a Vassali, morto nel 2009, vengono attribuite opinioni precise, stavolta a favore della riforma, anche qui a valle di una intervista al Financial Times del febbraio 1987.