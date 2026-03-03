vassalli voleva la separazione delle carriere

Vassalli, noto per aver promosso la separazione delle carriere, è al centro di un’intervista rilasciata 39 anni fa al «Financial Times». Nonostante le smentite di «Repubblica» sulla sua esistenza, il suo pensiero emerge chiaramente nelle parole dell’intervista, che ne descrivono le posizioni e le idee sul sistema giudiziario e sul nuovo Codice penale.

Questa è la storia di quel che potrebbe sembrare quasi un tentativo di depistaggio. Il tema sono il referendum sulla riforma della separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti, e soprattutto le parole pronunciate 39 anni fa sulla materia dal grande giurista Giuliano Vassalli. Domenica primo marzo Repubblica ha cercato di seppellire sotto un’indebita accusa di «falso» un documento storico che in realtà è verissimo, oltre che attualissimo. Sotto al titolo «Le fake news di Carlo Nordio su Vassalli favorevole alle carriere separate», Repubblica ha cercato di contestare nove cartelle battute a macchina nel 1987 da Torquil Dick Erikson, un giornalista inglese esperto di diritto e giustizia, che da sempre vive e lavora in Italia e che allora collaborava con il Financial Times. 🔗 Leggi su Laverita.info

